Kes on Maison&Objet’ 2023. aasta disainer Raphael Navot?

Raphael Navot on sündinud 1977. aastal Jeruusalemmas, omandanud 2003. aastal Eindhoveni Disainiakadeemia kontseptuaalse disaini kraadi ja omab hetkel stuudiot Pariisis. Enda kohta meeldib talle öelda: „mittetööstuslik disainer“, sest tema esteetika on alati hoidnud distantsi industrialiseerimisest. Pigem on see aja jooksul jõudnud lähemale suuremale teadlikkusele käsitööst, traditsioonidest ja looduslikest materjalidest, mida Navot peab potentsiaalselt universaalseteks keelteks.