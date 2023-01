Sisekujundaja töö paistab eemalt lihtne ja glamuurne. Milline on tegelikkus?

Esmalt pean mainima, et nii palju, kui on sisekujundajaid, on ka erinevaid töövõtteid. Mina seadsin sisekujundust õppima minnes kohe endale eesmärgi, et palka tahan endale ise maksta. Sellel on omad head ja vead ning üksik hunt olemine ei sobi kindlasti kõigile. Vastutust on palju rohkem ja seda pole enamasti kellegagi jagada. Kui midagi läheb valesti, vaatavad kõik ainult sinu otsa. See on muidugi samamoodi igas valdkonnas. Sisekujundaja töö hõlmab mitmeid täiesti erinevaid ameteid ning sellega tegelevad inimesed juba üksikul saarel hätta ei jää.