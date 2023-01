7 põhjust, miks tasub aia planeerimisega alustada juba talvel

Õueruumi tähtsust kodu osana ei tasu alahinnata. Nii nagu planeeritakse majas ruumide sisustust, on hea läbi mõelda ka aia funktsioon iga pereliikme elus. On palju tegevusi, mida võime oma aias nautida. Naudingut suurendab veelgi kaunilt ja funktsionaalselt kujundatud ümbrus. Aiakujunduses pole kindlasti esimeseks etapiks taimedega kujundus, see on hoopiski viimane. Ennem seda on vaja põhjalikult läbi mõelda, mida me aialt ootame, milliseid aiaruume ja elemente aeda soovime ning kuidas see kõik ühtseks tervikuks siduda.