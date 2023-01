Monika on isehakanud kodukujundaja, kullaarmastaja ja positiivne hing. Ent tema kodu on kaugel minu eelpool toodud kujutluspildist. See on helge, moderne ja elegantne interjöör, mis pakatab positiivsusest. Olen võrdlemisi kindel, et seal on täiesti võimatu mossitada. Kujuta ette: tuled töölt koju, oli halb päev. Avad ukse ning sind tervitab helge valge ja rõõmus kuldne. Unistus!