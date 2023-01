Avastamisrõõmu moodsatele kodukujundajatele: ARKET avab Eestis esimese poe

ARKETi disainifilosoofia juured on 20. sajandi põhjamaade modernistlikus liikumises, mille eesmärk oli ühendada kunsti-, käsitöö- ja funktsionaalse vormi maailmad, et toota taskukohaseid ja kergelt kättesaadavaid esemeid. Põhjamaades seostati seda ambitsiooni uue iluideaaliga, mis eelistas puhtaid jooni, neutraalset värvipaletti ja vastupidavaid materjale. Inspiratsiooniks võeti loodus ja põhjamaine kliima ning disaini aluseks funktsionaalsus ja vastupidavus.

Kõik tooted on mõeldud kasutamiseks ja armastamiseks pikka aega, jättes nii väiksema jalajälje keskkonnale. Samuti hoitakse stiili, mis ei hooli hooaegade vaheldumisest. ARKETi kodukujundustooted on aegumatud ning neid on kerge interjööri sobitada.