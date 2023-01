8 olulist nüanssi, mida kinnisvara uusarenduste 3D piltidel jälgida

Pukk nendib, et paljud uued hooned rajatakse olemasolevatesse keskkondadesse ja huvilistel on võimalik keskkonnaga tutvuda piirkonda külastades. „Arendus muudab enamasti senist vaatepilti, aga ei saa kunagi anda täit ülevaadet, milliseks sama tänav või piirkond aastate pärast kujuneb. Seetõttu tasub küsida kinnisvaraarendaja müügiinimestelt infot piirkonna tulevikuplaanide kohta ja tutvuda piirkonna detailplaneeringutega.

„See on ka põhjus, miks tutvuda maja ilmakaartes paiknemisega ja hinnata, kuidas liigub valgus konkreetse korteri suhtes. Arvestama peaks, et alumise korruse korterites on ülemistest sageli pimedam, sest valguse varjavad puud ja kõrvalhooned,“ rõhutab ta.

Üks raskemini kujutatavaid elemente 3D piltidel on valgus. Viimaste aastate trendid on toonud kirgaste suvepäikesega kujutiste asemele hämaramad õhtuvalgusega pildid. Ühest ja samast vaatest ei ole tavaks teha hommiku-, päeva- ja õhtupilte selleks, et oleks aru saada, kuidas mõjutab valguse liikumine hoonestust erineva nurga alt.

3D visualiseerija arvestab kinnisvara arendaja maastikuplaaniga, kuhu on märgitud suuremad puud ja rohealad, kuid kus on ka rohkesti õhku loominguliseks lähenemiseks. Nii võib valmis arenduse kõrghaljastus näha fotodel välja hõredam, kui see viie aasta pärast olema saab või vastupidi, puud on suuremad ja jõulisemad, kui seda esimesel aastal veel noore ja vast istutatuna.

3D pildid on enamasti illustratiivsed ega anna edasi 100% tõde, vaid pigem üldist tunnetust ja emotsiooni. Kaamose turundusjuht Maris Pukk toob välja, millega arvestada kinnisvarakuulutuste 3D pilte hinnates, et hilisemat pettumist vältida.

Miks on see oluline? Sageli ei lisata 3D piltidele olemasolevaid kõrvalhooneid, rääkimata tulevatest ehitistest. Põhjus on lihtne. Hoonete 3D mudeliks tegemine maksab raha ning tulevaste hoonete puhul puudub arendajal tihtipeale teadmine, millised need olema saavad. Seetõttu neid enamasti piltidel ei kujutata või märgitakse kujutistele anonüümsed „hallid kastid“ ehk hoonete mahud.

Vaated

3D visuaalide suur eesmärk on anda edasi üldmulje ja rõhutada hoone olulisemaid detaile: tekstuure, materjale ja värve. „See, mis toimub majade taustal või ümbruses jääb fotodel enamasti teisejärguliseks. Näiteks valitakse piltidele autod ja inimesed pelgalt selle järgi, et nad sobiksid konkreetsesse asukohta või sulanduksid keskkonda,“ seletab Pukk.

Ta lisab, et sama kehtib ka sisevaadete puhul. Oluline on, mis ruumis endas toimub. Vaated akendest on pigem minimalistlikud ning enamasti paistab vaid taevas ja rohelus. Ka see on põhjus, miks eelistatakse visualiseerida kõrgema korruse kortereid. Milline saab olema aga konkreetse korteri vaade, selgub alles siis, kui maja ja seinad on püsti. Ent ka siis tuleb arvestada, et kõrghaljastus ja piirkonna hoonestus võib muutuda ajas.

Ruumiplaneering

Oluline on mõista, et 3D pilt kujutab ruumi ühest kindlast otsast, mispärast võib jääda petlik mulje ruumi dimensioonidest ja tervikust. Eriti annab see tunda väiksemate ruumide nagu vanni- ja magamistoa puhul.

„Seega ei tasu lasta end ruumilisest muljest eksitada, sest nende eesmärk on ennekõike tutvustada plaatide, põrandate ja kasutatud materjalide kooslust. Enamasti valitakse pildiks 1-2 korterit, millest omakorda tehakse sobivamatest nurkadest tüüpvaated. Tihtipeale osutuvad nendeks kõige avatuma planeeringuga korterid, millega saab edasi anda kõige rohkem infot, kuid mida tegelikult on müügis võib-olla ainult kaks või kolm,“ sõnab Pukk.

Sisustuslahendused