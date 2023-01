Kuidas riputada kunsti või fotosid, kui seina naela lüüa ei tohi?

Kahepoolne teip

Kõige lihtsam viis kunstiteoste riputamiseks ilma naelteta on kahepoolse teibi ribade kasutamine. Teine variant on konksud, mida saab teibiga seina külge kinnitada ning siis omakorda teos konksu külge. Mõlemal juhul tuleb tähelepanu pöörata sellele, kui tugeva liimiga ning mis kandejõuga valitud teip või konks on. Osad teibid võivad seinalt eemaldamise käigus värvi maha tõmmata, mistõttu tuleb neid pärast õige õrnalt eemaldada.

Magnetvärv

Kuidas luua galeriisein, mida saab kergelt ümber kujundada täpselt siis kui tuju tuleb? Kasuta magnetvärvi ja kinnita piltidele või raamidele kleepuva tagaküljega magneteid. Eriti põneva seina saab kui ka magnetvärv eriskummaliste kujunditena seinale maalida.

Kasuta molbertit

Kunstitöö molbertile asetamine toob selle päris kindlasti toas esile. On üpris ebatavaline, et astute kellegi koju ning kunst on asetatud molbertile. Nii et tegu on vägagi tähelepanutõmbava viisiga lemmikmaali nautida!

Nöör ja riidelõksud

Kinnita nöör teibi või mõne muu vahendiga seinale ning riputa dekoratiivsete klambrite või pesulõksudega nöörile kunstitööd. Enamasti kasutatakse seda varianti laste või noorte toas, aga hea kujundussilmaga saab ka elu- või magamistoas efektse lahenduse luua.

Riputa lakke

Kui seina pole võimalik naela lüüa, aga lakke konksu kinnitada saab, siis on see hea alternatiiv. Raamitud kunstiteose riputamiseks saab kasutada tamiili, köit, nahka või kette - oleneb, missugust lõpptulemust soovid.

Redelriiul ja ruumijagaja

Kui kodus on redelriiul, siis see on suurepärane koht raamitud tööde eksponeerimiseks. Ülemisele riiulile saad toetada suurem teose, alumistele väiksemad. Veel üks lõbus viis väikeste kunstiteoste paigutamiseks? Kinnita nad ruumijagaja külge. Ruumijagaja on põnev viis stuudiokorteri jagamiseks mitmeks „toaks“, luues samal ajal laheda fookuspunkti.

