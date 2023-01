Iittala tähistab Alvar Aalto 125. sünniaastapäeva arhiivist pärinevate disainidega

Briljantsete ja võimekate meistrite looming

Alvar Aalto on kaasaegse arhitektuuri ja disaini tunnustatud meister. Tema ainulaadne esteetika aitas nii Soome disaini määratleda kui ka ülemaailmsele publikule tutvustada. Aalto loomingut iseloomustab harmooniline suhe loodusega, funktsionalismi sümbioos iluga, suurepärane tähelepanu detailidele ja geniaalne materjalikasutus. Kui Aalto oma „Savoy vaasi“ 1930. aasta New Yorgi maailmanäitusel esitles, mõjus see oma dünaamilise lainelise disainiga tõelise sensatsioonina. Legendaarne vaas on üks maailma tuntumaid klaasesemeid ja jääb Iittala jaoks ajatuks põhitooteks. Muuseas, juba 1937. aastal eksponeeriti disaineri kavandeid rahvusvaheliselt, sealhulgas New Yorgi moodsa kunsti muuseumis.