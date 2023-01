Mis on toale hubasust lisav biokamin ja kas ta annab sooja?

Mis on biokamin?

Biokaminas kasutatakse kütusena bioetanooli. See on toodetud käärimisprotsessiga suhkrust või tärklisest, mida omakorda saadakse suhkruroost, peedist, puuviljadest või lausa kartulist! Bioetanooli põlemisel ei teki kahjulikke jääke, mida eluruumist välja peaks juhtima - just sellepärast ei vaja biokamin ka korstent!

Biokamin on võrdlemisi hooldevaba ja selle kasutamine on äärmiselt lihtne. Ei mingit nuputamist, kuidas puid laduda, et tuli kestaks või millal milliseid siibreid sulgeda ja avada. Lisaks ei ole vaja tuhka eemaldada või söe põrandale kukkumise pärast muretseda.

Kas biokamin annab sooja?

Tõsi, biokamin ei salvesta soojust, mistõttu ei sobi see peamiseks küttevahendiks. Küll on aga soe põletamise ajal. Kuna biokaminaid valmistatakse väga erinevates mõõtmetes, mängib valitud suurus rolli sellegi juures, kas ta annab sooja.

Suuremates biokaminates on suurem leek ja kuna tegu on ikkagi päris tulega, annab see omajagu sooja. Väiksem biokamin tähendab aga väiksemat leeki ning lauapealne lahendus on pigem hubane sisustuselement. Nii et kui soovid, et biokamin annab sooja, pead valima suurema mudeli.

Kas biokamin sobib tõesti igale poole?

Biokamin on üks väheseid võimalusi nautida elavat tuld kodudes, kus korsten ja „päris“ kamina ehitusvõimalus puudub. Saad kamina lisada juba ehitatud majja või kõige tavalisemasse korterisse. Võib küll kiita ahiküttega elamu atmosfääri ja tule hubasust, ent puude tassimine ja tõsiasi, et maja on enne kütmist külm, on suur puudus.

Biokamin kasutab bioetanooli ning see põleb ilma suitsu tekitamata. Ainus, mis eraldub, on süsihappegaas ning veeaur. Ei ühe ega teise ärajuhtimiseks pole vaja erilahendust, mistõttu korstna pärast pole vaja muretseda. Biokamina kasutusmugavus on tõesti märkimisväärne, sest elava tule hubast veiklemist saab nautida ilma liigse vaevata.

Kuhu võin biokamina paigaldada?