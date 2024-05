Inglise firma kasvatab toole, laudu ja lampe. Omanik: see on kui väga zen 3D printimine!

Full Grown on inglise firma, mis kasvatab mööblit. Just nii - kasvatab! Selle loojad on Alice ja Gavin Munro, kes annavad oma loominguga huvitava viisi olla üheaegselt lähemal nii kunstile kui loodusele. Nad pakuvad väljakutset nii toodete loomise protsessile kui ka sellele, kuidas me ennast ümbritsevaid esemeid näeme. Oma Derbyshire'is asuvas mööblifarmis kasvatavad nad hetkel 250 tooli, 100 lampi ja 50 lauda.