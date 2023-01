Kogume inspiratsiooni: Loora 7 lemmikut, keda Instagramis jälgida

1. @tobiasandida - väike Eesti sisustuspood, kes jagab enda Instagrami lehel tooteid, pere ja kodu. Mulle meeldib, et ta erineb teistest sisustuspoodidest - ettevõtte omanik jagab postitustes ka oma kodu ja elu ning teeb poest väga vahetuid stoorisid uuest poodi jõudnud kaubast. Olen sealt saanud ägedaid „statement“ esemeid oma koju.

2. @liistaras - on minu arvates Eesti kõige stiilsem kodusisustaja. Ehe näide, kuidas kodus „vähem on rohkem“ ning kuidas siduda uut ja vana. Suvel hakkas Liis näitama ka oma suvekodu sisustamist ja see andis palju häid uusi ideid.