FlyLady koristusmeetod on muutunud nii lapsevanemate kui ATH diagnoosiga inimeste lemmikuks

Kui majapidamistööd tekitavad ülekoormatud tunde, siis see TikTokis leviv meetod võib aidata. Juba mõnda aega kogub seal populaarsust FlyLady puhastusmeetod. Eriti populaarne on see lapsevanemate ja ATH diagnoosiga inimeste seas. Miks? Sest rutiinselt 15 minutit keskenduda on palju lihtsam kui tund, kaks või kolm, mis tavaliselt koristamisele kuluda võib.