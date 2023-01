Kuidas planeerida ja valida vannitoa valgustust?

Valem vannitoa valgustuseks on tegelikult lihtne: laetuli + seinavalgusti + kohtvalgusti. Selline kombinatsioon annab parima tulemuse, kui soovid oma vannitoast luua nii funktsionaalse ruumi kui ka koduse spaa. Erinevates kohtades asetsevad valgustid annavad võimaluse muuta ruumi meeleolu vastavalt vajadusele. Kindlasti ei tähenda see valem seda, et ainult nii on õige. Iga vannituba on erinev ning inimeste vajadused ja ootused vannitoale samuti.