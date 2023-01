Mida äädikaga mitte puhastada?

Äädikas on väga levinud alternatiiv kodukoristuses ja teatud kohtades on see täiesti õigustatud ja funktsionaalne. Tehes Google'is kiire otsingu, saab hoolimata sellest, mida puhastada soovid, üheks soovituseks äädika. Lahjendatud destilleeritud valget äädikat peetakse looduslikuks, mittetoksiliseks puhastusimeks, mis tapab majapidamises esinevad bakterid, lahustab katlak ja eemaldab mustuse murdosa sekundiga.