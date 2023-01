HEA NÕU | Mida peaks teadma päikesepaneelide ja turvatoodete korrektsest kinnitamisest kaldkatustele?

Suuremad probleemid puudutavad lamekatustele paigaldatavaid päikeseparke, kus lisanduvad koormused vajanuks arvestamist juba projekteerimisfaasis ja on olulised kasutatavate materjalide valikul. Ühtlast lumekoormust kandma arvestatud soojustus- ja kattematerjalid rikutakse lokaalse iseloomuga koormust tekitavate paneelide kinnitustega, milleks sageli on vaid kitsas metallriba, raskuseks asetatud betoonist ballast. Samuti rikutakse lamekatuseid katusekatet läbistavate kinnitusvahendite kasutamisega. Sarnase raskusastmega vigu kaldkatustel korrata on keerulisem, kuid mitte võimatu.