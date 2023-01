Swetlitsa ühendab mesilased ja Eesti disainiklassika

„Minu vanaisa oli mesinik. Õigemini oli ta piloot ja otsustas mesilasi pidada oma pensionipõlves. Mulle meeldib, et mõlemad osapooled on seotud lendamisega. Mesilased lendavad, et toota mett ja lennukid lendavad, et vedada inimesi. Mee, mesilasvaha, suira (mesilaste söök) on minu lapsepõlve ja ilusate aegade lõhnad suvisest ajast vanavanemate külas,“ räägib tal. „Võibolla on see põhjuseks, miks ma ei soovi küünlaid valmistada sojavahast. Küünalde looduslik vaha ja lõhn on suur osa sellest, mis teeb mind õnnelikuks. Need küünlad räägivad mesilastest, mesindusest ja mesilasvahast, mis on mesilaste ja inimeste kooselu saadus.“