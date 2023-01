Armastad sageli kodus mööblit liigutada? Vali männipuidust mööbel

Pehme puit

Mänd on pehme puit, mille pinnale tekivad kergelt kriimud ja kahjustused, mistõttu võib männipuidust mööbel vajada palju hoolitsust ja taastamist. Muidugi on ka inimesi, kes näevad kahjustustes esteetilist väärtust. Maitseid on ju igasuguseid. Küll aga on tark enne männipuidust mööbli soetamist otsustada, kas plaanid hakata seda parandama või lased elul puitu vormida. Mänd on elastne ja hästi vastupidav paindele.

Sobib ka õue

Männipuit sobib õues kasutamiseks. Aiamööbli võib jätta värvimata ja kui soovi on, siis ka viimistlemata. Sellisel juhul saab puit aga üsna kiirelt kulunud välimuse. Kui see pole soovitud tulemus, tasub vähemalt viimistleda - ent ka siis peab paari aasta tagant seda kihti uuendama.

Niiskus ja kergus

Iga puit reageerib niiskusele. Niiskustaseme tõustes hakkab puit paisuma, kuivades aga kokku tõmbama. Männipuitu hinnatakse kõrgelt, kuna ta ei reageeri kergelt niiskusele ning teda on kerge töödelda. Tema tekstuur muudab ta lihtsalt toonitavaks ja värvitavaks, mistõttu leiab kerge vaevaga männipuidust mööblit laias värvivalikus. Kindlasti on männist mööbel ka nende lemmik, kes armastavad sageli või isegi korrapäraselt, kodu ümber tõsta. Nimelt on mänd materjalina kergem kui enamik teisi mööbli valmistamiseks kasutatavaid puitmaterjale.

Hea hind

Männipuidu üks suur eeliseid on tema odavus. Küll aga pole ta taskukohane materjal mitte sellepärast, et tegu on ebakvaliteetse materjaliga. Vastupidi. Mänd on kvaliteetne ja kauakestev materjal. Miks on ta siis teistest odavam? Mänd kasvab kiiresti ning puid on palju. Arvestades tema head hinda ning kergesti värvitavust valmistatakse sellest palju lastetubade mööblit. Puidu hele toon teeb ta ka kergesti teiste puitudega, mis toas juba olla võivad, kombineeritavaks.

Oksakohtade rohkus

Männipuidule on omane oksakohtade rohkus. Mõne jaoks on see miinus, teine aga naudib rustikaalset välimust ning armastab selle omapärasust ja esteetilisust. Männi puhul tuleb arvestada ka, et puu sisaldab palju vaiku.