2023 on liikumisaasta. Kuidas leida kodus parim koht trenniga alustamiseks?

Kui palju ruumi on vaja?

See, kui palju ruumi vajad, oleneb trennist, mida teha plaanid. Jooga praktiseerimiseks või teleka ees kaasa võimlemiseks läheb vähe ruumi vaja, samas kui trenažöör vajab juba rohkem pinda.

Minimaalne ruum, mida vajad, võimaldab sul käsi vabalt küljelt küljele liigutada. Kui nii palju ruumi pole, pead arvestama lihtsalt piiratud arvu harjutustega.

Kuidas ruumi leida?

Enne trennitegemisega alustamist mõtle kodus kohtade peale, mida kasutad harva või millel võib olla „sisse-ehitatud“ treeningvõimalusi. Treppe saab näiteks koduseks treeninguks hästi ära kasutada. Paljud kasutavad magamistuba või eestuba treeninguteks, kuna see on ainus vaba pind. Kui sul on mööblit, mida saab kerge vaevaga eest nihutada - tee seda!

Hea variant trenniks on ka rõdu või õu. Talvel on see muidugi veidi suurem väljakutse, ent mitte võimatu. Loovalt võib läheneda ka garaažile või keldrile - mõlemasse on võimalik endale trennitegemiseks sobiv koht luua.

Millele veel tähelepanu pöörata?

Lae kõrgus. Madal lagi võib osutuda takistusteks kui plaanitud trenn tähendab palju sirutusi, hüppamist või hantlite pea kohale tõstmist. Kõndimise trenažööri puhul tuleb samuti enne veenduda, et ka kõige kõrgema kaldeastmega trenni tehes lagi vastu ei tuleks.

Liikuv õhk. Ventilatsiooni olulisust ei saa kodust treeningut plaanides alahinnata. Vali koht, kus õhk liigub vabalt. Akna all või rõdu ukse lähedal on selleks hea koht. Kui see pole võimalik, kasuta puhurit. Higistades seisva õhuga ruumis muutub tuba kergelt rõskeks ning halvasti lõhnavaks.

Turvalisus. Kui kodus on väiksed lapsed, veendu, et kõik treeningvahendid on pärast kasutamist turvaliselt ära pandud. Eriti hea, kui saad need kuhugi lukustada, et lastel nendele ligipääs täielikult puuduks.