Kunst võib meid viia reisile kaugele maale või minevikku. See omab võimet tekitada tugevaid tundeid ja sügavaid mõtteid. Kunstigaleriides käies võib mõni teos nii palju positiivseid emotsioone tekitada, et esile kerkib soov see koduseinale riputada. Toome ära mõned nipid, kuidas koju kunsti valida ning samuti soovitused kolmele näitusele, kuhu uudistama minna.