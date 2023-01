Hiie Härm: 2023. aasta köögitrendid

Julgete, erksate ja kirevate, ent siiski soojade alatoonidega, värvide osas saab välja tuua kollase, millest enim tõuseb esile mahekollane värvitoon (mellow yellow). Põnevad on ka vaarikapunased ning Hamptoni stiilist inspireeritud helesinised köögid. Kadunud ei ole ka üleni roosad köögid.

Maalähedastest toonides eelistatakse beeže, liivakarva toone ja rohelisi, mille vaimustus ei näi veel lõppevat. Pigem võib öelda, et valikus on „rohelise 100 varjundit“.

Köögi värvivalikus on kaks suundumust: maalähedased toonid (jätkuvalt) ja julged, erksad ning kirevad toonid.

Valge, klassik, on oma positsiooni köögis kaotamas. Kui soovid valget kööki, vali pigem soe toon – kreemikas või elevandiluu. Klassikaline must-valge ja üleni must köök on jätkuvalt moes.

Köögis väljendub jätkusuutlikkus eelkõige materjalide valikus; lemmikuks on puit. Tõusev trend on teise-ringi ja vintage köögimööbel, mida saab lihtsate viisidega omanäoliseks muuta – natuke (öko)värvi, uued kapinupud või taaskasutatud puidust tööpind.

Sepistatud, puidust lõigatud, 3D printeriga prinditud või käsitööliste poolt valmistatud käepidemed, kapinupud ja sangad annavad köögile kerge vaevaga suurepärase wow-efekti. Seintele ja riiulitele asetatud käsitöömeistrite valmistatud esemed ja kunst, perekonnafotod ja mälestusesemed toovad kööki unikaalsuse. Julgemad võivad ornamentidega kaunistada seina või laeliistud. Klaasist kapiuksed saab asendada peenikese metallist võrega ja baarikapile lisada vasetooni riiulid. Oluline on, et ise fännaksid loodud lahendust.

Trende on hea teada, ent köögi teevad omanäoliseks just konkreetse köögi jaoks valitud detailid. Järgmise aasta kutsub kööki isikupärastama.

Puit

Puit on tulnud, et jääda. Inimesed üle kogu maailma armastavad puitu tema soojuse ja hubasuse pärast. Lemmikuks on hetkel pähklipuust mööbel.

Inimesed eelistavad, et kogu köögimööbel oleks puidust – karkassid, uksed ja tööpind. Naturaalne puit koos värvitud puidust köögimööbliga moodustab ilusa koosluse. Leviv trend on värvida vaid osa köögimööblist - näiteks värvitakse kohvinurga kapid ühte ning köögisaar teist värvi. Samuti tasub puidule läheneda loominguliselt - näiteks valmistades köögikapi uksed 45 kraadise nurga all kokkupandud lippidest.

Köögikapid

Eelpool mainitud second hand ja isikupärasus on oluline ka köögikappide trendides. Enam ei soovita tavalisi lihtsa sirge lõikega shaker-stiilis kapiuksi (kandilise raamiga), vaid eelistatakse mitmekihilisi, väljalõigatud kumerustega või eenduvate osadega raame.

Klaasidega kapiustel ei kasutata enam tavalist kirgast klaasi, vaid valitakse natukene tuhmunud, suitsune klaas. Julgemad lisavad vitraaži elemente.

Köögisaar

Toimumas on köögisaare renessanss. Köögisaar tehakse vastavalt vajadusetele. Kui vaja on lisatööpinda, sobib köögisaareks ka lihtne söögilaud. Eriti hea kui see oleks rustikaalne vana talulaud.

Köögisaare kuju muutub mänguliseks. Kandilise köögisaare asemel võib olla ühest otsast kumer või lausa ümmarguse söögilauaga lõppev saar. Eelmisel aastal populaarsust kogunud ümarad köögisaared on jätkuvalt trendikad.

Spaa-köök

Omapärane leid on spaa-köök, zen-elamusega spaa tunnetus köögis. Looduslik kivi ja materjalid ning harmoneeruvad toonid, mis aitavad luua rahuliku koha, kus süüa teha ja elada. Kindlasti toetab seda ideed ka ümarate vormide kasutamine.

Pantry ehk abiköök

Pantry ehk sahver või hoiuruum, millest olen juba aastaid oma köögitrendide artiklites rääkinud, on saanud uue nime – abiköök (prep room). Suur trend on peita abiköögid salauste taha. Näiteks võib tuua köögi, kus otstes on kõrged kapid. Ühe ukse taga on külmkapp, teise taga aga abiruum.