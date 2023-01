Keskkonnasõbralik kork - miks seda järjest rohkem kasutatakse?

Korgipuud, mida tavaliselt leidub Vahemere maades, kasvavad aeglaselt ja võivad elada kuni 250 aastat. Esialgu peab puu küpsema umbes 25 aastat, et tema rakuline struktuur saaks küpseks. Alles siis on puul tekkinud korgile iseloomulikud termilised ja akustilised omadused. Iga järgmise 9–12 aasta järel saab puult uuesti korki. Korgi kogumine ei ole automatiseeritud ja toimub täielikult käsitsi.

Korgi suurim keskkonnamõju tuleneb tema transpordist, kuna suurimad korgitamme metsad on Portugalis. Portugal on vaieldamatu korgitamme kodu ja seal toodetud korgi hulk on pool maailma toodangust.