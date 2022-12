Ootame lugejate kodusid. Kuidas oma kodust või toast imelisi fotosid teha?

Tee pilte otse ja kasuta statiivi

Hoia oma kaamera otse. Heade piltide tegemine võtab aega. Vaata, et nii horisontaalsed kui vertikaalsed jooned ruumis jääksid pildile sirgelt. Nii telefonidel kui kaameratel on võimalik ruudustik, mille järgi joonduda, ekraanile ette manada. Samad jooned aitavad ka kompositsiooni paika seada.

Kui pildistad statiivita, tee samast kohast mitu fotot - nii on sul pärast võimalik, kõige sirgem foto valida. Kõige teravama tulemuse saab statiiviga.

Pildista madalalt

Pildi väljanägemist ja muljet mõjutab palju ka kõrgus, millelt ta on tehtud. Tehes pildi madalamalt, mitte silmade kõrguselt, saad suurema tõenäosusega foto, mis meenutab ajakirjade omasid ning annab emotsiooni edasi.

Eelista naturaalset valgust

Fotod ja värvid näevad kõige paremad välja naturaalses valguses. Samuti ei pea loomuliku valgusega pildistades liialt muretsema, et valge paistab helesinise või kollakana (olenevalt valgusallika temperatuurist). Oma kodu pildistamiseks kõige parema aja ja valguse leiad katsetamise teel. Tõmba eest kardinad ja rulood ning lase võimalikult palju valgust ruumi. Proovi vältida pildistamist ka ajal, mil ruumis on palju tugevaid kontraste loovat päikesevalgust.

Kui tuba tundub hämar, kasuta statiivi ning säti kaamera pikemale säriajale. Hämaras võib kaamera või telefon leida, et välguga tuleb pilt parem. Kuigi valgust on siis küll rohkem, on targem siiski välk välja lülitada ning hoopis säriaega pikendada.