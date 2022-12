Mis oli Moodsa Kodu lugejatele 2022. aastal oluline?

Nagu eespool mainitud, küttis suure teemana kirgi kõik küttega seonduv, eriti aga elektri hind ning erinevad küttelahendused. Suur huvi oli teada, kas päikesepaneelide ja maakütte abiga on võimalik elektriarvetest täiesti priiks saada? Oma kogemusi jagasid kaks peret, kes mõlemad on oma otsustega rahul. „Suvel toodetud elektriga maksan talvel elektriarveid ning mõnel aastal olen jäänud isegi plussi,“ ütleb üks neist ning teine usub, et kui kõik uued majad oleksid paigaldatud päikesepaneelidega siis poleks elektrihinna kallinemine nii suur probleem nagu praegu.

Kõige vajalikumaks kujunesid aga lood aia ja taimede hooldusest. Mis on kõige mürgisemad taimed aias? Sibullilled. Miks aga tasub maha langenud lehed sügisel aias üldse koristamata jätta? Riisumata jäetud puulehed on aiale toiduks.

On hea, et populaarseimate artiklite seast ei leia trendikuulutajaid. Kuigi trendidega on alati kasulik kursis olla ning nendest inspiratsiooni ja eksperimenteerimiseks julgustust leida, on kõige moodsamad ja meeldejäävamad kodud alati ainulaadselt omaniku näoga.