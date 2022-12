Mis trendid jäävad sisekujunduses 2022.aastasse ning mis jätkavad oma võidukäiku?

Suurimaks iseloomustavaks jooneks on püüdlus looduse poole. Loodusest inspireeritud detailid, voogavad jooned, naturaalsed materjalid - kõik need tõmbasid ühtmoodi nii disainereid kui tarbijaid. Looduse järel olid populaarsed ka maksimalism ja taaskasutus - ükski neist 2023. aastal vaibumismärke ei näita.

Tänaseks päevaks on ilmselt paljudel väsimus monokromaatilistest heledatest (valgetest või hallidest) pindadest. Sellest annab tunnistust ka maksimalismi populaarsuse kasv. On üsna tõenäoline, et uus aasta toob meie kodudesse rohkem värve ja seiklusjanu.

Arvestades, et keskkonnasõbralik mõtteviis muutub järjest olulisemaks, kasvab ilmselt ka korgi kasutus materjalina. Kork on liiga hea materjal, et kaotada stiilsust. Pigem on huvitav jälgida, kuidas seda kasutama hakatakse.