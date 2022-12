Eestlaste poolt sügavalt armastatud Homeart sulgeb Telliskivis uksed

„Sulgemise otsus on küpsenud juba mõnda aega ning on kombinatsioon kriisi mõjudest ja isiklikest uutest eluplaanidest. Oleme ju kõik need 10 aastat Rootsist taaskasutusmööblit toonud ja taastanud ning seda on plaanis edasi teha ja sotsiaalmeedia vahendusel müüma hakata,“ ütles Kairit Potisepp, Homearti looja ja tegevjuht.