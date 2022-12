KODU KORDA | Kuhu viia kodus kasutuna seisvad asjad, kui äraviskamine ei ole variant?

Paratamatult koguneb kodudesse asju, mis ei leia enam kasutust. Mõnda hoiad alles veendumuses või lootuses, et küll ühel päeval läheb vaja. Teist jälle teadmises, et küll ma parandan. Mõne asja puhul isegi ei tea, kust ta tulnud on. Ükskõik, kuidas need asjad oma tee sinu koju on leidnud, on hea aeg-ajalt kodu neist puhastada. Kuhu oma vana varandus viia?