Kasutusloata kinnisvara on Eesti turul endiselt kuum teema

Ehitusseaduse järgi on kasutusluba kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis vastab ettenähtud nõuetele, selle kandekonstruktsioonid, tehno- ja elektrisüsteemid on korras ning majas on ohutu elada. Lisaks sellele, et kasutusluba tagab turvatunde maja omanikule, annab see kindluse kohalikule omavalitsusele, et tema valitsusüksuses paiknevad ehitised on kasutamiseks ohutud.

Kasutusluba tagab usaldusväärsuse ka panga ees, mis laenu andes jälgib, kas olemasoleval ehitisel on kasutusluba või kas ehitusjärgus elamul on ehitusluba. See annab omakorda pangale kindlustunde, et vara, mille ostuks nad laenu annavad, on kindel tagatis.

Probleem eelkõige vanemate majadega

Puuduliku dokumentatsiooniga paistavad enim silma vanemad puitasumid, näiteks Kalamaja ja Pelgulinn Tallinnas. 2000ndate aastate alguses muutusid need piirkonnad populaarseks ning aina rohkem inimesi soovisid seal elada. Vanades puitmajades on korterid reeglina väikesed ja ostjad hakkasid laiendama oma elamispinda nii soklikorrusele kui ka pööningule, et ruutmeetreid juurde saada.

Mõttelise osa kasutamine oli muidugi seadusega reguleeritud, kuid mitte keegi ei vaevanud end selle küsimusega. Igaüks ehitas, kuidas talle meeldis. Tulemuseks on see, et Kalamajas, Pelgulinnas ja ka paljudes teistes ajaloolistes asumites või ka mujal asuvates vanemates elamutes on palju kortereid, kus dokumentatsioon on puudulik. Siia lisanduvad ka need majad, mis on renoveeritud ja näevad kenad välja, kuid ei oma kasutusluba. Heal juhul on neil vormistatud ehitusluba.

Kui korteril või majal on dokumentatsioon puudulik, siis loomulikult on kõige lihtsam soovitus see korda ajada ja alles siis müügiga alustada. Paraku on päriselu teistsugune ning tehinguid tuleb teha ka siis, kui kõik paberid veel korras pole.

Toon järgnevalt kaks näidet olukordadest, kus kasutusluba veel pole, kuid müügiprotsessiga on vaja edasi minna.

Uut kodu esialgu üüriti