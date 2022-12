ELEMENTMAJA EHITUS │Vannitoa sisustaja piinad

Põrandale läinud K-Rautast ostetud suurtes plaatides pidin aga pettuma – need on suht libedad, eriti võrreldes duši juures oleva mosaiikplaadiga. Vuuki on suurel plaadil vähem ja kui pind vähegi libedapoolne, siis ongi märja jalaga astudes tulemus käes. Ei oska nõu anda, kuidas sellist viga vältida – võiks ju eeldada, et plaat mida põrandale panemiseks müüakse, peaks teatud tingimustele vastama… Et asja veidi parandada, kasutan Soledo libeduse eemaldajat . Toimib, aga umbes iga poole aasta tagant tuleb pindu uuesti töödelda.

Et see kaunis sini-roheline kombo peidetud saaks, pidime end kokku võtma ja valikud ära tegema. Läksime igavat, hall-on-kindlapeale-minek teed; igas ruumis annab igavusele vaheldust üks aktsent-sein.

Reaalsus, mis ehituspoodides vastu vaatas, oli aga segadusttekitav. Valikut ju on küll ja veel – sadat sorti erinevaid halli varjundeid, nii- ja naasuguseid mustreid ja suuruseid, aga selle õige välja valimine oli niiiii raske! Mäletan end ühel järjekordsel poetuuril keset müügisaali plaadihunniku otsas istumas, ruuduline kaustik koos erinevate põrandate ja seinte ruutmeetritega jõuetult käes ja nutt kurgus, sest ma enam ei jaksanud sellega tegeleda. Lõpetame ära selle jama, palun. Kui leidsid ideaalse kandidaadi, siis enamasti oli ta: a) üüratult kallis b) läbi müüdud c) tarneajaga 1-2 kuud.

Seinad-põrandad said tänu kärmele töömehele kiirelt plaaditud; dušitagune sein tuli hallile vahelduseks mündiroheline. Mida aga pikka aega (nii umbes 8-kuud) polnud, oli kraanikauss ja vannitoa mööbel. See on köögimööbli kõrval üks kallimaid investeeringuid ja kuna ilma kraanikausita vannitoaga saab paremini hakkama kui ilma mööblita köögiga, siis nii need prioriteedid kujunesid. Siin jällegi üks ilustamata pilt, kuidas poolikult funktsioneeriv vannituba välja näeb:

Kui lõpuks firmast Ardrai tellitud mööbel paika sai, oli selline tunne küll, et plaadipoes veedetud piinarikkad tunnid on ennast õigustanud – esimene vannituba on lõpuks valmis!

Eskiisile joonistatud kahe kraanikausi asemele tahtsin paigutada hoopis ühe suure, pikliku kausi. Selle leidsin kogemata Depost – 200-eurose disain-kausi asemel sobib see Depo 30€ leid üsna hästi. Tööpinna kohale sai paigutatud 700×1200 mm suurune led-valgustusega peegel.

Dušinurk ja vann eksisteerivad koos vannitoa teises servas. Alguses arvasime, et dušinurgale tuleks klaasist seinad/uksed ümber panna, aga õnneks otsustasime esmalt testida, kuidas ilma toimib. Selgus, et piirdel pole mingit vajadust – tänu sellele on meil nüüd ekstra avar dušiala. Ja vann pidi ka täitsa hea olema Mina pole siiani seda kordagi kasutanud – jätan selle lõbu lastele, sest vannis vedelemist ma ise üldse ei armasta.

Kuna mul on esimest korda elus aknaga vannituba, hakkasin aegsasti guugeldama, leidmaks millised taimed sellises keskkonnas vastu peaksid. Sulgvõhk ja pehme helmekaktus ei vaja otsest päevavalgust (seda antud põhjapoolses ruumis on, aga mitte ülearu) ja siiani on nad kenasti hakkama saanud.