Mida teha külmunud veetorudega ja kuidas külmumist ennetada?

Uue torustiku külmumine võib osutuda üsnagi kalliks. Esmalt tuleb lõhkuda seinad, et vea asukoht üles leida ning seejärel paigaldada soojustus õigesti. Halvemal juhul tuleb torustik välja vahetada. Kõige ebameeldivam on likvideerida ja remontida purunenud torustiku veekahjustuse tagajärgi. Õnneks on uute majade puhul tööde ülevaatus ja töögarantii kvaliteet Eestis oluliselt paranenud. Samuti on lepingud muutunud kindlamaks ja seadus on rohkem kliendi poolel.

Kui vesi külmub uutes hoonetes on üldjuhul tegemist ehitajate praagiga. Näiteks on torustik valesti paigutatud – enamasti välisseina. Mõnikord tehakse ehituspraaki hoides kokku isolatsioonimaterjalide pealt. Kuigi mõned üksikud kohad väga palju ei mõjuta, siis pikem isolatsiooni puudumine võib kaasa tuua torude külmumise.

Vanemate hoonete puhul on paratamatu, et soojustus ehk isolatsioon tasapisi vajub ja hoone soojapidavuse võime väheneb. See omakorda võib kaasa tuua torude külmumise. Sellisel juhul tuleb peakraan kinni keerata, et vältida võimalikke veekahjustusi. Seejärel tegeleda kraanide ja torude üles sulatamisega. Tuvastada tuleks ka külmumise asukoht, enamasti ei ole torustik igalt poolt külmunud vaid ainult ühest või paarist kohast, kust külm läbi külmasilla on sisse pääsenud.

Teine võimalus on kasutada spetsiaalset aurugeneraatorit, millega torustikku seestpoolt sulatada. Sellist teenust pakuvad torude sulatamisele spetsialiseerunud firmad. Eestis on mitmeid teenusepakkujaid, kes aitavad külmunud torusid sulatada.

Enne fööni kasutamist tuleb tuvastada, kus on külmumine toimunud. Enamasti pole vesi külmunud kogu torustiku ulatuses, vaid ainult piirkonnas, kus on külmasild või üldiselt liiga jahe keskkond. Nii fööni kui puhuri puhul kasuta kindlasti tuleohutusabinõuded, näiteks hoia kustuti igaks juhuks läheduses. Enne kui alustad külmunud koha lahti sulatamist, vaata, et sulanud vesi saaks liikuda.

Torude kõige kiirem ja efektiivsem soojendus on mõistlik teostada tööstusliku fööni abil. Selle temperatuur on palju kõrgem, kui tavaföönil ja enamasti saab torustikus oleva vee sulatada vaid 10-15 minuti jooksul. Kui tegemist on metallist torudega või tugevama plastikuga, kasuta tööstuslikku fööni vee sulatamiseks.

Kui on esinenud varasemalt torustiku külmumist, tasub peakraan sulgeda siis, kui lahkud kodust pikemaks ajaks. Mõistlik on jätta kogu hoone küttesüsteemi temperatuur piisavalt kõrgele, et kõik ruumid jääksid plusstemperatuuridele.

Kui sul on suvila või maakodu, mida külastad pigem harva on kõige mõistlikum igaks juhuks peakraan kinni keerata või torustikust vesi sootuks välja lasta. See võib olla küll ebamugav protsess, kuid Eesti talved võivad üllatada üsna suurte miinuskraadidega.

Kuidas ennetada torude külmumist?

Uutes majadel üldjuhul torude külmumisega probleeme pole. Uued torud on tihtipeale lisaisolatsiooniga. Kui torustik on kaevatud piisavalt sügavale, ei pea hoonest väljas asuva torustiku pärast muretsema. Eestis tuleb torud kaevata vähemalt 1,5-2m sügavusele, mis on külmapiirist allpool. Tihtipeale külmub vesi veearvesti ümbruses ning see puruneb. Lihtsam on hoida see hoone osa püsivalt plusstemperatuuridel.

Soojusta veetorude ruum

Olenevalt torude asukohast, tuleks soojustada ruum vähemalt minimaalselt, et hoida ruumis plusskraade. Kui pesemisvõimalused asuvad teises hoones, tuleb eriti hoolas olla, et eesruumides, kus tihtipeale asuvad torud, ei pääse külm neile ligi. Kui oled tüdinenud külmuvatest torudest, tuleb tekitada eelarve, et ruumid kasvõi minimaalselt soojustada. Nii hoiad pikemas perspektiivis palju aega ning raha kokku.

Hea on lasta teha termopildistamine. See maksab paarsada eurot, kuid näitab hästi, kus asuvad hoones külmasillad või kus puutub soojustus sootuks. Termokaamera töötab kõige paremini suurte temperatuuride erinevuse puhul. Seetõttu ongi just talvel parim aeg teha termoanalüüsi läbiviimiseks.

Isoleeri torud

Tänapäeval paigaldatakse külmadesse kohtadesse ja ka üleminekukohtadesse eelisoleeritud torustik. Nendele on isolatsioon juba eelnevalt lisatud ning niin on külmumisoht väiksem.

Kui leiad koha, kus vesi kipub torudes külmuma, tasub selle ümber lasta paigaldada selleks ettenähtud lisaisolatsioon. Nii ei pea korduvalt enam end vaevama külmuvate torudega.

Üldiselt aitab külmunud torude vastu sulatamine, ruumi soojustamine, torude isoleerimine ning loomulikult õige paigaldus. Kui renoveerid kodu või vajad abi külmunud torustiku sulatamisega, leia omale asjatundlik koostööpartner.

Allikas: hange.ee