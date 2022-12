Kuidas puhastada kangast diivanit?

Enne kui alustad oma kangaga kaetud diivani puhastamist, vaata võimaluse korral üle tootja juhiseid - sealt leiad kõige täpsema info. Mõnele diivanile sobib vesipesu, teisele aga on sobiv vaid harjates või tolmuimejaga puhastamine. Igasuguse diivanipuhastuse esimene osa peaks olema tolmuimeja või harjaga mustuse eemaldamine.

Mida kangast diivanit või tugitooli puhastades kindlasti teha ei tohi?

1. Ära hõõru! Diivanikangast ei tohi hõõruda, nii võib plekk veel sügavamale minna. Topsutamine või õrnad ringjad liigutused on puhastamiseks paremad. Kasuta puhastamiseks paberrätikuid või puhtaid lappe. Kanga hõõrumine, eriti loodusliku kanga puhul, võib tekitada toppe.

2. Ära kasuta valgendit! See võib kangalt värvi eemaldada. Võib juhtuda, et diivan näeb pärast halvem välja kui enne alustamist.

4. Ära kasuta valget veini punase veini pleki eemaldamiseks! Kui vaibal võib see aidata plekki kergemini eemaldada, siis tegelikult on ka selle meetodi puhul tegemist pooliku lahendusega. Valge vein lahjendab punase veini plekki, mitte ei eemalda seda. Diivani või tugitooli puhul võib see tähendada heledamat, aga samas ka suuremat plekki, mida puhastada vaja.