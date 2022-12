FOTOD │Tsaariaegses puumajas peitub ajatu stiiliga võluv väike kodu

Veebruaris täitub Liisil selles kodus 6 aastat. „Korterit otsima hakates soovisin, et see oleks väike, asuks eestiaegses puumajas ja oleks ahjuküttega. Ahjuküttega korteri leidsin aga hoopis tsaariaegses puumajas. Pisema kui esialgu soovisin. Tegelikult otsisin 30-40ruudust pinda, aga kui nägin kinnisvaraportaalis seda 23,5ruudust korterit, tundus kohe, et sellel on potentsiaali,“ kirjeldab naine protsessi, kuidas ta selle korterini jõudis. „Määravaks sai muidugi ka hea asukoht.“