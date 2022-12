Mida silmas pidada, et jõulud mööduks turvaliselt?

Talvepühade keskmes on alati jõulukuusk – selle ümber kogunetakse; selle alla toob jõuluvana kingitused; see särab ja vilgub ning toob tuppa ka mõrkjalt magusa okaspuulõhna. Kui ei oleks jõulukuuske, poleks ilmselt ka õiget jõulutunnet.

Kasta kuuske piisavalt

„Kuuske tuppa tuues tasub sellega hoolikalt ringi käia. Kõige targem on see paigutada ohutusse kohta – läheduses ei peaks olema hinnalist mööblit või tehnikat ja kuusk ei tohiks ette jääda pere väiksematele liikmetele,“ soovitab Salva varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt.

Lastele meeldib mürada ning selline tegevus võib lõppeda niivõrd kurvalt, et ümber läinud kuusk tabab televiisorit, mis omakorda kukkumise käigus puruneb. Kuuse paigaldamisel tasub veenduda, et puu on korralikult kinnitatud. Tuleb jälgida, et kuusejalg oleks terve ning vett läbi ei laseks, kahjustades seeläbi hinnalist parketti või vaipa.

Pühade ajal põletatakse palju küünlaid ja kasutatakse ilutulestikku. Siinkohal tuletab Kivirüüt meelde, et küünlaid ei tohiks jätta järelevalveta. „Eriti ettevaatlik peaks olema dekoreeritud küünaldega, sest tihtipeale on kaunistuselemendid ise väga süttivast materjalist,“ lisab Kivirüüt. Oluline on ka veenduda, et suitsuandurid on töökorras ja ei ole kogemata peodekooriga kaetud.

Ilutulestikku tuleks kasutada väga ettevaatlikult. Oluline on see kasutamise ajal paigutada majast võimalikult kaugele, et selle teekond ei lõpeks naabri akendes või õues olevate inimeste üleriietel. Kurvematel juhtudel võib pürotehnika hooletu käitlemise tagajärjel süüdata elumaja või kõrvalhoone.

„Tuleohutuse tagamise poolest on väga oluline ka jõulupuu piisav kastmine, sest kuiv kuusepuu süttib kordades kiiremini ja suurema hooga, kui kastetud puu,“ lisab Kivirüüt.

Ülekuumenenud rasv või õli on ohtlik süttima