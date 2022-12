Mis on paberkrohv ning missugused on tema omadused?

Käesoleva sajandi alguses, mil inimesi hakkasid rohkem huvitama säästvad ehituslahendused ja looduslikud materjalid, hakati lisaks lubi- ja savikrohvile uuesti kasutama ka paberjäätmetest valmistatavat nn paberkrohvi. Kui savikrohvi toodetakse ka tööstuslikult ja selle omaduste kohta leiab teaduslikke uuringuid, siis paberkrohv on jäänud asjaarmastajate pärusmaaks. Teadmised tuginevad praktilistele kogemustele, mida jagatakse säästvate ehituslahendustega tegelevates ringkondades. Kuid seda, millised on näiteks paberkrohvi niiskustehnilised, akustilised jt omadused, teaduslikult uuritud ei ole.

Paberkrohvi suureks eeliseks teiste krohvide ees on see, et selle valmistamine on igale inimesele jõukohane. Samuti ei vaja seinte paberkrohviga krohvimine erioskusi. Kui käsitöönduslikust mastaabist aga tööstuslikku liikuda, vajab vastamist hulk küsimusi, enne kui materjali tootmist juurutama hakata. Nende küsimustega ongi Tartus peaasjalikult tegeletud.

Tartu kolledžis on viis aastat tegutsetud paberkrohvi laboruuringutega. Rahvakeeli paberkrohv on täpsemalt tselluloosi koostisega siseviimistluskrohv, kus tselluloosi allikaks on vanapaber. Esimesed uuringud näitasid, et sellise krohvi niiskustehnilised omadused on väga head, nii oleme jätkanud uuringuid selgitamaks välja, millised tegurid paberkrohvi niiskustehnilistele omadustele mõju avaldavad ja kas saame krohvi neid omadusi veelgi parandada.

Kolledžis läbi viidud uuringute tulemusena on selgunud, et krohvi niiskuspuhverdusvõime on parem kui savikrohvil. Niiskuse puhverdamine on pinnamaterjalide võime sisekeskkonnas adsorptsiooni või desorptsiooni kaudu reguleerida siseruumide niiskuse kõikumisi.

Samuti on uuritud segusid, mille koostisse on lisatud paberit. Kuigi savikrohv on heade niiskustehniliste omadustega, siis saab paberi lisamisel savikrohvi niiskustehnilisi omadusi veelgi paremaks muuta, näiteks tõsta savikrohvi niiskuspuhverdusvõimet.