Miks ja kuidas muuta televiisor efektseks kunsti- või fotogaleriiks?

Pühad ja peod on ukse ees. Võõrustamishooaeg kogub tuure. Päris mitmes kodus mängib sellele pidevalt taustaks teler. Nii kui koju jõutakse, lülitatakse must kast sisse. Rohkem kui ühe inimesega vesteldes saan kiiresti selgeks, et sageli mängib telekas niisama taustaks. „Olen harjunud nii“ või „mulle meeldib kui midagi taustal on“ - kaks lauset, mida kuulen korduvalt. Seega on tegu harjumusega. On see nüüd hea või halb harjumus - jäägu see igaühe enda otsustada. Kuidas aga seda musta kasti ära kasutada nii, et harjumus on sama, ent tulemus teine? Taustal midagi on, aga tähelepanu liigselt ei tõmba. Kõlab ju hästi?!