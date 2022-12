Hingestatud disainiga valminud käsitöömööbel

Seeria Süsi

Süsi puhul on tegemist seeriaga, mis võib olla nii öö, kurbuse, mure kui ka kurjuse kehastaja. Kõik see võib omakorda esindada salapärasust, pidulikkust, väärikust, ülevust ja jõulisust. Kevin Pajuri lähtub oma disaineritöös eeldusest, et tunnetuse koha pealt ei ole olemas õiget ega valet, sest meil on alati võimalus olemasolevate uskumuste põhjal ise omi valikud langetada. „Ma usun, et must on kõige ilusam värv, mis meil siin maailmas olemas on. Tehniliselt me räägime küll varjust, mis tuleneb nähtava valguse täielikust või mittetäielikust neeldumisest, kuid ka tehniline pool annab mõista, et kõiges selles pimeduses peitub alati võrdväärselt sama palju valgust.“