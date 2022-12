Lõhn mõjutab nii meeleolu kui produktiivsust ja on üks kiireimaid viise, kuidas kehas õnnehormoone tekitada. Mõned kasutavad lõhnaküünlaid, teised armastavad viirukeid, kolmandad aga eeterlikke õlisid. Lõhnu on aga mitmeid - missugused on jõuludele kõige iseloomulikud lõhnad? Ja mis on potpourri?