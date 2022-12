Kuidas mõjutasid erinevad kriisid 2022. aastal kinnisvaraturgu?

Vanaveski sõnul iseloomustab 2022. aasta turgu ilmajäämise hirmu FOMO (Fear Of Missing Out) asendumine FOBO-ga (Fear Of Better Options) ehk hirmuga, et ehk leidub kuskil parem pakkumine. „See omakorda tähendab, et müügid õnnestuvad neil, kes on müügitehniliselt teistest paremad ja järjepidevamad ning järjest enam palutakse müügiks appi ka oma ala professionaale ehk maaklereid,“ lisas Vanaveski.