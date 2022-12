Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ — anna hääl oma lemmikule!

Selles koduaias Sakus on traditsioon ja eesmärk iga aasta aina tulesid juurde lisada. Käesoleval aastal võeti küll vastu otsus, et lisa juurde ei tooda, ent tundub, et tulede kogus on juba praegu muljetavaldav.,

Paar pilti meie kodu elutoas olevatest jõulumeeleolu tekitavatest detailidest. Kuna peres on neljakuune beebi, siis pole sel aastal mahti olnud teisi tube kaunistada. Viibime päris palju elutoas, seega armas kuuseke ja mõni detail veel tekitavad meile mõnusa tunde! Kõige olulisem on perega koos veedetud aeg ja sel aastal saame seda teha koos uue pereliikmega.

Tuledes romantiline kodu, kus on alati olnud jõulud tähtsal kohal. Kaunilt dekoreeritud aken pakub kindlasti vaatamist tundideks. Kodusoojus ja jõululõhn on kindlasti parim tunne, mida hinges kanda.

Sel aastal palus poeg tagasihoidlikult, et kui võimalik, siis äkki sel aastal esimest korda tema elus ma ei pane kuuske septembri lõpus üles. Vaevu pidasin vastu, kuused said üles 1.advendil.

Lapsepõlves olid pühad ja pidustused meie peres pigem tagasihoidlikud. Osaliselt seetõttu on minu tänane elu 100% vastupidine. Maakodus on neli jõuluehteis kuuske aasta läbi. Linnakoju seadsime tänavu kaks valget kuuske.

Esimesed jõulumeeleolus kodud on meieni jõudnud ning hakkame neid tasapisi avaldama. Meie esimeses kodus on suur rõhk pandud tuledele ja detailidele. Õuest kumav jäine sinakas valgus on huvitavas kontrastis toas valitseva sooja ja õdusa meeleoluga.

Võitja selgub rahvahääletuse ja žürii otsuse tulemusena 22. detsembril. Žürii teeb valiku kolme kõige enam lugejatelt hääli saanud kodu seast. Žüriisse kuuluvad Moodsa Kodu toimetajad ja auhinna välja pannud Shishi esindaja. Auhinnaks on Shishi välja pannud kauni komplekti klaasist jõulukaunistusi . Auhinna väärtus on 440 eurot. Konkursi tingimuste ja auhinna kohta loe lähemalt SIIT .

6. Jõulumeeleolus klaasmaja ja tuledes tuba

Kodu, kus jõulukaunistused seatakse üles võimalikult vara, et neid ka maksimaalselt nautida. Kõige rohkem kasutatakse erinevaid tulesid - nii toas kui õues klaasmajas. Meeleolu on tõeliselt hubane. Klaasmajas talvel kuuma teed nautida on kindlasti mõnus.

7. Disko hingega jõulupuud

Selles kodus ehiti kuused sel aastal nii tuppa kui ka kodumaja ette aeda. Jõulutulesid oli lausa nii palju, et lisaks toas olevale kuusele, kolisid nad ka teisele jõulupuule aias. Eesmärgiks rõõmustada õhtuhämaruses möödujaid. Ehete valik oli mitmekesine. Perepea suurimad lemmikud on diskokuulid - väikeste peeglitükkide kaetud kuulid. Lisaks toob ta välja, et tema unikaalseks käekirjaks on kuusk alati ohtralt ehtida. Mida rohkem, seda uhkem! Ja muidugi on olulised valgustused - toakuusele pandi 500 LED-tuledest kett ja õuekuusele 750 LED-tuledest kett.

8. Kodu, kus elegantne sinise ja kuldse duo loob luksusliku meeleolu

Pole kahtlustki, et sinisega sobib kuldne valatult. Selles soojas kodus on kasutatud just neid kahte värvi ning tulemus on külluslik. Meeleolu täiendavad päkapikud ning elektrikamin. Tõeliselt hubane jõulunurk!

9. Pisikene ja armas jõuluilmeline kodu

Oma kodukaunistuste kohta kirjutab omanik nii: „Jõulud on imeline aeg aastas, see maagia on nii eriline. Igal aastal soovime seda maagiat tekitada ka oma kahele väiksele pojale ja seetõttu toome juba detsembri alguses kuuse tuppa ja ehime selle. Jõulumeeleolu tekitamiseks kaunistame ka aknad ja riputame üles jõulutulukesed. Jõulude ajal on meie pere jaoks kõige olulisem see aeg, mida koos veedame. Jõuluperioodil võtavad tavaliselt inimesed aja maha ja on koos kõige lähedasematega ning nii on ka meie peres.“

10. Kodu, kus jõuludeks saab kaunistatud kõik - maja, puud ja räästad

Kodu, mille keskmeks on jõuluemotsiooni loomine kolmele lapsele. Ära kaunistatakse terve maja, nii seest kui väljast. Kõik aknad, puud ja räästad. Terve elamine viiakse jõulumeeleollu, et tunne oleks soe ja helge.