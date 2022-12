Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Kelmikad lumememmed seintel

Pimeda aja saabudes sätime oma kodud hubasemaks ja kõrghetkeks on mõistagi jõuluaeg. Algab moodnekodu.ee fotovõistlus „Pühad minu kodus“ — jaga meiega inspireerivaid pilte oma jõulumeeleolus kodust. Olgu selleks kaunis interjöör või hoopis pilt ehitud ja valgustatud koduaiast. Auhinnaks on Shishi poolt välja pandud imeline klaasist jõulukaunistuste komplekt, mille väärtus on 440 eurot.