Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Soojusest ja hellusest pakatav kodu

Üle 20 aasta on ka selles kodus jälle elus kuusk. Pärast laste väljakolimist tundus kodu nukker ja tühi. Nüüd on sinna taas koju saabunud väikeste laste kiired sammud ja rõõmsad kilked. Seekord lastelaste omad. Just nende pärast on kaunistatud kodu ja oodatakse jälle koos jõuluvana.