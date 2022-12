Hooldamata küttesüsteem võib põhjustada suuremaid küttearveid

„Kõik küttesüsteemid vajavad hooldust. Kui tihti ja mida täpsemalt on vaja hooldada, sõltub küttesüsteemi ja seadme liigist ning eripäradest. Kui küttesüsteem on hooldamata ning ei tööta enam nii kuis vaja, põhjustab see suuremaid küttekulusid,“ sõnas ABC Kliima müügijuht Indrek Blauberg.

Ta tõi välja, et kõiki fossiilkütustega töötavaid katlaid tuleb hooldada igakuiselt või iganädalaselt. „Kütuse kvaliteedist sõltuvalt võib küttekeha vajada hooldust lausa igapäevaselt. Samuti kaminate, ahjude ning puitu põletavate katelde puhul on hooldus kütteperioodil iganädalane ning lisaks võib hooldustööde hulka arvestada perioodilise korstnapühkimise,“ lisas Blauberg. Ta rõhutas, et tihtilugu on küttekehad aastaid hooldamata ning siis ollakse üllatunud, kui kulud muudkui kasvavad. „Hoolduse regulaarsuse ning küttekulu suuruse vahel on otsene seos. Seda ei tasu alahinnata,“ lausus ta.

Soojus peab kadudeta küttesüsteemi jõudma

Küttesüsteemide renoveerimisest rääkides on olulised märksõnad säästlikkus ja mugavus. Vanad süsteemid on kehvade kasuteguritega. Ainukesed lahendused tänapäeval, mis ei vaja iga-aastast kütuse varumist on soojuspumpadel või gaasiküttel põhinevad süsteemid ning ka kaugküte. Kõikide ülejäänud lahenduste puhul on vaja igal aastal panustada aega ja raha, et vajalik kütus või küttematerjal kütteperioodiks olemas oleks.

Küttekulu on Eesti kliimas kõige suurem kulu ja pisikesed eksimused ehitamisel võivad kasutajale suuremate küttekulude näol saatuslikuks saada. „Katlad ja soojuspumbad on üks osa terviklikust küttesüsteemist - suurt rolli mängib kogu ülejäänud soojuse edasiandmiseks väljaehitatud lahendus, olgu selleks siis radiaatorküte või põrandaküte. Oluline on jälgida, et soojus jõuaks kadudeta küttesüsteemini ning süsteem suudaks seda efektiivselt edasi anda,“ kirjeldas Blauberg efektiivset küttesüsteemi.