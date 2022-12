Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Talve võlumaa

Maagilisel jõuluajal on sellele perele oluline, et killuke pühademeeleolu oleks tunda igas toas, ka esikus ja vannitoas. Taladele riputatud dekoratsioonid annavad eriti efektse ja maagilise mulje hämaras mil tundub, et dekoratsioonid justkui hõljuksid. Jõuluilu pakub ka ise tehtud imemaitsev jõulupuu- croquembouche. Aeda on loodud hubane istumisala, kus pereliikmetega lõkke ümber kuuma glögi või kakaod nautida.