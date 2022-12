Vajad uusi kardinaid? Toome sinuni valikud, mis annavad meelerahu

Siiski, see on investeering, mis nõuab aega ja rahalist väljaminekut. Nii nagu kõikide planeerimist ja kulu nõudvate projektidega, soovitakse ka uute kardinate valikul näha, et kulutatud ressurss oleks panustatut väärt. Kuidas aga jõuda otsustava valikuni nii, et saad selles kindel olla?

Kardinate valikul on mitu etappi, mis esimese õhinaga ehk pähe ei tule. Peaks arvestama nii materjali, mustri, värvitooni kui ka mõõtudega. Olgugi et esialgu tundub ülesanne lihtne – valida akendele ette uued kardinad –, on selles protsessis mitu etappi, mis ka kõige hakkajamal inimesel juhtme kokku võivad jooksutada. Siin tulebki mängu Avaekspertide tiim.

Selleks et tehtavad valikud oleksid natuke kergemad, jagame oma aastatepikkuse kogemuse põhjal punkte, mida võiks kardinate valikul läbi mõelda. Nagu juba eespool mainisime, siis hästi valitud kardin täidab kindlasti praktilist eesmärki, kuid on ka tähtis osa kogu sisekujunduslikust keelest. Selleks et saaksid oma valikus kindel olla, toome välja viis punkti, millele mõelda enne uute kardinate ostu.

1. Milline on uue kardina funktsioon?

Enamasti kasutatakse kardinaid selleks, et piirata valgust ja vaadet, kuid see ei ole kindlasti kõik. Kardinate kasutusviise on mitmeid ja need jagunevad laias laastus kaheks: praktilised ja dekoratiivsed kardinad. Praktiliste aknakatete funktsioonid võivad olla järgmised: soojust peegeldavad, müra summutavad või mootoriga juhitavad kardinad. Seejuures saad mootoriga juhitavaid kardinaid seadistada kasvõi telefonist, oma vajadustele vastavalt.

Tänapäevane tehnoloogia annabki rohkelt valikuvõimalusi – kardinad saavad korraga olla nii võimalikult praktilised kui ka efektsed disainielemendid.

2. Materjal vajaduse järgi