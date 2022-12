Kolm põnevat jõulutrendi: eksootika, eklektika ja ameerikalik küllus

Eksootiline vihmamets

Eksootiline jõulutrend on fantaasiarikas, värviküllane ja rõõmus. Selle stiili juurde ei kuulu lumehelbekesed, leevikesed ega põhjapõdrad, vaid troopilised lilled, linnud ja liblikad. Jõulukaunistused on rikkalikud, kombinatsioonid on kirevad ja soojad. Tähtis on olla mänguline ja pisut lapsemeelne, elemente võib laenata ka muinasjuturaamatutest ja populaarsetest koguperefilmidest. Värvitoonidest soosib see stiil pastelset roosat, rohelist ja sinist, aga ka kuldset ja hõbedast. Selle moejoone juurde kuuluvad ka 3D efektiga ruumilised jõuluehted.

Kaootiline eklektika

Ameerikalik küllus

Tänu sotsiaalmeediale ja filmidele jõuab meieni ohtralt ameerikalikku, jõulud pole ses osas erand. Ameerikas on jõulud rõõmuküllane muinasjutt ja jõulukompositsioonid on rikkalikud, uhkeldavad ning silmapaistvad. Sageli kasutatakse kunstkuuske, mis on sedavõrd ehetega kaetud, et kuuske ennast ei paista kusagilt, aimatav on ainult selle vorm. Kuuse kuulid on suured, isegi massiivsed, ei mahu peopessa. Suurte kuulidega on lihtne kuusk täita, tulemus saab efektne ja elegantne. Ameerikalik jõul annab värvidega mängimiseks võrdlemisi vabad käed – kuusk võib olla kaunistatud klassikaliselt punaste, roheliste ja kuldsete kuulidega, moodsalt pruunides ja pronksjates toonides või hoopis efektselt valge ja hõbedaga. Ka pastelsed toonid, nii roosad, rohelised, sinised kui lavendlikarva on popid, peaasi, et kõike jagub külluslikult.