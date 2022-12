Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Pisikene ja armas jõuluilmeline kodu

Oma kodukaunistuste kohta kirjutab omanik nii: „Jõulud on imeline aeg aastas, see maagia on nii eriline. Igal aastal soovime seda maagiat tekitada ka oma kahele väiksele pojale ja seetõttu toome juba detsembri alguses kuuse tuppa ja ehime selle. Jõulumeeleolu tekitamiseks kaunistame ka aknad ja riputame üles jõulutulukesed. Jõulude ajal on meie pere jaoks kõige olulisem see aeg, mida koos veedame. Jõuluperioodil võtavad tavaliselt inimesed aja maha ja on koos kõige lähedasematega ning nii on ka meie peres.“