Lume lükkamine - mida teha ja mida mitte?

Soojendus

Lume lükkamine võib olla raske füüsiline töö, mis võrdub sadada kilode tõstmisega jõusaalis. Iga sportlane teab, et enne igasugust füüsilist pingutust tuleb korralikult sooja teha. Seda eriti siis, kui muidu suur sporditegija ei ole ja nüüd on vaja lund lükkama hakata. Külmad lihased on vastuvõtlikumad vigastustele ning just sellepärast tuleb lund lükates nad enne soojendada.

Ära pinguta üle

Igal aastal jõuavad maailma meediasse uudised sellest, kuidas üks või teine inimene sai lund lükates terviserikke ja viidi kiirkorras haiglasse. See punkt on seotud eelmisega, kus rasket füüsilist koormust hakkab tegema keegi, kes aasta jooksul väga palju end ei liiguta. Lume lükkamisega pannakse südamele suur koormus ja kui see lihas ei ole sellise koormusega harjunud, võivad tagajärjed olla kurvad. Kui tunned, et lume lükkamine on sinu jaoks liiga raske, kutsu keegi endale appi. Selleks võib olla professionaalne lumelükkamise teenus või ulatavad naabruskonna lapsed abikäe.

Kasuta korralikku labidat

Kõrvalt vaadates võib tunduda, et hea labidas on laia otsaga, sest see mahutab ühe korraga rohkem lund ja lükkamine kulgeb kiiremini. Tegelikult võib suurem ots aga tööd pärssida, sest juhul kui selle kasutaja ei jõua raskeid koormaid tõsta, võidakse endale hoopis viga teha. Targem on kasutada natuke väiksema otsaga labidat, mis piirab tõstetava lume kogust, hoiab kõik koormad talutava raskusega ning tööd saab kiiremini teha. Labidat ostes vaata, millise otsa või teraga on tegu. Kaubanduses on saadaval labidad, millel on mittekleepuv pind, mis tähendab, et lumi libiseb otsalt kenasti maha ja ei muuda labidat raskemaks.

Ära viivita