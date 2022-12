Ülevaade lõppeva aasta silmapaistvamatest sisustussalongidest

Pakkudes põnevaid lahendusi ja kõrgetasemelist kaupa, on NordIn elustiilipood, kus on olemas kõik vajalik ühe kodu stiilseks sisustamiseks. Salongis on valikute tegemisel abiks müügikonsultandid ja sisekujundaja.

Maalähedased, rahulikud toonid mõjuvad rahustavalt ja lõõgastavalt. Skandinaavia kodude loomulik valik on halli ja rohelise poole suunduvad värvid, samuti liivased ja pruunikad toonid. Need sobivad alati selgetesse põhjamaistesse dekooridesse. Taani mööblitootja CASØ pakub puitmööblit, mida iseloomustab elegantne ja ajatu disain (tutvu valikuga SIIN ). NordIni valikus on ka trendikad tänapäevased Taani disainvaibad (tutvu valikuga SIIN ).

Praegused trendid pakuvad värvikaid alternatiive, mis on väga lähedased looduses leiduvatele toonidele. Jätkuvalt on populaarsed pehmed ja soojad toonid ning loomulikult ei saa ära unustada üldiseid megatrende, nagu ökoloogilised valikud, ringmajandus ja looduslähedus. Need on sisekujunduses endiselt olulised elemendid ja pakuvad hulgaliselt inspiratsiooni kujunduseks. NordIn pakub Flexluxi diivanite uut kangakollektsiooni, mille värvipaletis on nii looduslikud värvid kui ka julgemad toonid. Samuti sama tootja mugavaid ergonoomilisi tugitoole – näiteks Volden ja Clement . Siiani pole ühtegi klienti, kes poleks nende toolide mugavusest vaimustatud! Vaata inspireerivat Theca videot!

Sel aastal on salongi üks enim müüdud ja armastatumaid tooteid patenditud lahtikäiv kumera kujuga söögilaud Skovby SM33. Seda lauda saab tellida erineva puitviimistlusega ja võimalus on kombineerida musta või valget värvi nanolaminaadiga. Samuti on Lucera ja Volluzzi diivanid klientide pidevad lemmikud.

Valikuga saab tutvuda ja tooteid osta ka kodulehel www.nordin.ee!

Oot-Oot Stuudio

Oot-Oot Stuudio on disainerite Marko Ala ja Joonas Torimi loodud mööblifirma, mille tootevalikust leiab diivaneid, diivanvoodeid, tugitoole, tumbasid, järisid ja voodeid. Kvaliteetsed materjalid, läbimõeldud disain ja ergonoomika on Oot-Oot Stuudio disaini nurgakivid.

Uudisena on valikusse lisandunud mooduldiivan BOHO, mis on äärmiselt pehme ja mugav. BOHO on küllaltki suure istumissügavusega ja sellel on väga mõnus lebotada. Diivanit on saadaval erinevates mõõtudes ja konfiguratsioonides, mistõttu sobib see nii väiksematesse kui ka suurematesse ruumidesse.

Stuudio kõige populaarsem sohva on huvitava disainiga diivan MOSS, mis on kõrgetel jalgadel, õhuline ja vastupidaval täispuit- ja kasevineerraamil. MOSS on diivan, millel on tänu suurele istumissügavusele ja heale ergonoomikale mugav istuda.

Diivanvoodi on disaineritele keeruline väljakutse, sest ei ole lihtne luua midagi universaalset, mis oleks samal ajal mugav diivan ja hea voodi. Oot-Oot Stuudio diivanvoodi FOLD on aga õhuline sohva, mille puhul on õnnestunud see väljakutse lahendada. Nende valikus leidub ka teine eriline diivanvoodi – BOB, mis on elegantne ja skulpturaalne diivanvoodi paksu madratsiga, mille saad lahti voltida vaid ühe lihtsa liigutusega.

Disainerid Joonas Torim ja Mihkel Mölder said ülesande luua õhuline ja skandinaavialik voodi, mis oleks samas vastupidav ja praktiline. Selle tulemusena sündisid menukad voodid HOLM ja LESS. Magamisasemed on konstrueeritud tugevale metallraamile ning kui tahad vaheldust või teed remonti, siis saad vahetada nii kangaid, jalgu kui ka voodipeatseid.

Oot-Oot Stuudio salong asub Tallinnas aadressil Rävala puiestee 7. Valikuga saab tutvuda ja tooteid osta ka e-poes www.oot-oot.com.

Pesapuu Sisustuskeskus

Pesapuu Sisustuskeskus on juba 30 aastat tegelenud kvaliteetse täispuidust mööbli ja madratsite müümisega ning aidanud seeläbi muuta sajad korterid ja majad tõeliselt hubasteks kodudeks.