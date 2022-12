Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Disko hingega jõulupuud

Selles kodus ehiti kuused sel aastal nii tuppa kui ka kodumaja ette aeda. Jõulutulesid oli lausa nii palju, et lisaks toas olevale kuusele, kolisid nad ka teisele jõulupuule aias. Eesmärgiks rõõmustada õhtuhämaruses möödujaid. Ehete valik oli mitmekesine. Perepea suurimad lemmikud on diskokuulid - väikeste peeglitükkide kaetud kuulid. Lisaks toob ta välja, et tema unikaalseks käekirjaks on kuusk alati ohtralt ehtida. Mida rohkem, seda uhkem! Ja muidugi on olulised valgustused - toakuusele pandi 500 LED-tuledest kett ja õuekuusele 750 LED-tuledest kett.