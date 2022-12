FOTOD | Innovatiivsete lahendustega võluv kodu Tondil

Korterisse sisse astudes tervitab rahu. Maitsekast halli ja puidusegusest esikust avaneb vaade tualettruumile ja paar sammu edasi minnes saab juba kiigata avatud köök-elutuppa. Mõnevõrra esmast segadust tekitab vaade äärmiselt kaunile tualett-pesuruumile, kus torkab silma kaunis voogava joonega valamu ja lihtne must-valge-tamm värviskeem. Mõtlen skeptiliselt piiludes - kus on uks? Kas tõesti on korter usteta? Olen varemgi sellist varianti näinud. Uks seal siiski on - ruumi säästmiseks on korteris kasutatud seinasiseseid liuguksi. Kaval!