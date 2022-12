Parimad koduseadmed, mida jõuluvanalt kingituseks küsida

„Esimesena juhiksin tähelepanu meie BESPOKE Jet juhtmevabale varstolmuimejale. Sarnaseid tooteid on turul juba kaua näinud, kuid BESPOKE Jeti puhul on erilist tähelepanu suunatud just disainile, mis sobiks ilusasse modernsesse koju. Seadmega tuleb kaasa ka All-in-One Clean Station tühjendusdokk, kuhu saab tolmuimeja pärast koristust sisse panna ja see tühjendab tolmukonteineri automaatselt,“ sõnas Pennar.

See aitab vältida, et tolmuimeja konteinerit tühjendades ei paiskuks tuppa tolmu, mis võib tavapäraste masinatega juhtuda, kui neid prügikasti kohal tühjendatakse. Lisaks on seadme käepideme küljes mugav LCD ekraan, kust näeb aku seisu ja soovi korral saab masinaga isegi põrandat pesta. Selleks tuleb kasutada spetsiaalset Spinning Sweeper otsikut. Tagatipuks on tegemist Samsungi kõige võimsama varstolmuimejaga, seega on masin lisaks heale väljanägemisele ka suurepärane vahend igapäevaseks koristamiseks.

„Teisena võiks kaaluda meie BESPOKE AI nutikaid pesumasinaid ja kuivateid. Kuna energia kokkuhoid on sellel küttehooajal oluline teema, siis võib hea kingitus olla just selline, mis aitab kodus energiat kokku hoida,“ sõnas Pennar.

Samsungi BESPOKE AI pesumasinad kasutavad Samsungi seadmetel ainulaadset EcoBubble tehnoloogiat, mis peseb pesu lisaks pesuvahendile ka pisikeste mullikestega. Need eemaldavad paremini mustust ja lubavad pesu pesta madalama temperatuuri juures, mis säästab energiat.

Vaadates köögi poole soovitab Pennar Samsungi BESPOKE seeria külmikuid. Sarnaselt pesumasinatele ja kuivatitele, on ka nende puhul suunatud rohkelt tähelepanu säästlikkusele ja ka ruumi kokkuhoiule. Näiteks on külmikutel Samsungi SpaceMax tehnoloogia, mis tähendab sisuliselt seda, et külmiku seinad on õhukesed. See jätab külmiku sisse rohkem ruumi, kuid külmik ise suuremaks ei lähe. Samal ajal ei ole järeleandmisi tehtud seadme külmapidavuse poolelt, seega toit püsib hea ja värske.